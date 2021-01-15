Kemal Kılıçdaroğlu corona virüs aşısı olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, 'Tabi' dedim, 'Gerekirse ben de refakat ederim size' dedi" ifadelerini kullandı.

Çin'den getirilen aşıyı ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuştu. Dün kitlesel uygulamaya başlanmış akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı olmuştu.





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