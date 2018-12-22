CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da CHP'li Çat Belediyesi'nin müze açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Haksızlığın karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır diyor inancımız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İslam dünyasında barış İslam dünyasında huzur olmalıdır.

Bunlar bizim kültürümüzün parçasıdır ama biz kültürümüzü unuttuk.

Bilime en büyük katkıyı yapan inanç İslamiyettir.

NASIL OLUYOR DA İSLAM DÜNYASI GERİ KALIYOR?

Diğer canlıları insanlardan ayıran temel nokta insanların düşünmesi ve aklını kullanmasıdır. Bütün canlılıar için düşünen sadece insanoğludur. O zaman sormamız gerekiyor madem dinimiz, madem sevgili peygamberimiz böyle emretti nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor. Nasıl oluyor da bir taraftan Rusya bir taraftan ABD silah satıp, savaşın diyor.

"KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Niye öldürüyoruz birbirimizi. İslam dünyası birleşmiyor. Bir tarafta safa içinde yaşayanlar bir tarafta sefalet içinde yaşayanlar var. Adaleti emrediyor bizim dinimiz. Adil olacaksınız, eşitlikçi olacaksınız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye boşuna denmemiştir. Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır.

Biz aynı şeyi bütün belediyelerimizde yapmak istiyoruz. Belediye Başkanlarımızdan iki şey istiyoruz seçildiğin andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksin. sana oy versin veya vermesin.

Belde halkına hizmet edeceksin. Nerede eksik varsa oraya hizmet vereceksin. orada kimse elini avucunu açıp dilenmemeli. Yoksula yardım yapacaksan yoksulun onurunu kırmadan yapacaksın. Bizim belediye başkanlarımızdan istediğimiz budur.

Belediye başkanımız kazandığı andan itibaren her kuruşun hesabını belde halkına vermesi lazım. Harama karşıyız, biz güzellikten yanayız. Biz harama israfa karşı dururuz. Bizim kimliğimiz ve kişiliğimiz budur. Biz herkesin inancına saygı duyarız. Herkes Allah'a karşı sorumludur.

Herkesin ayağının tozu oluruz. Biz halka hizmet vermeye söz verdik, Hak'ka hizmet vermeye geldik. Biz hakkımızla kazanırız halkın önüne namusumuzla çıkarız hesabımızı veririz.

Eğer bir kişi kalkıp da Peygamberimizin hayatını okursa O'nun ne kadar mütevazi yaşadığını görürsünüz. Niye biz böyle malın mülkün kölesi olalım. Çocuklar aç yatağa girerken benim Saray'da yatağa huzurla nasıl girerim. Siyasetçi halka hizmet etmek için siyaset yapar, malı götürmek için değil, halkı soymak için değil. Hep beraber hep birlikte namuslu siyaset yapmaya söz verdik.

Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve namuslu insanlardan, düzgün insanlardan yana oy kullanın benim sizden istediğim odur.

Bu ülke dünyanın en zengin ülkesidir. Maden, iklim, deniz, göller, insan kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkesiyiz. Nasıl oluyor da yoksulluk oluyor. Para desen para da var. Çat Belediye Başkanı o mütevazi bütçesiyle bütün bunları yapıyor da devlet neden yapamıyor. Ne deniyor Erzurum için 'sahipsiz memleket'.