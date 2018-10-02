Kemal Kılıçdaroğlu: Her türlü haksızlığa karşıyız

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Değerli arkadaşlarım, parlamentoda yeni bir döneme başlıyoruz. Şundan herkesin emin olmasını istiyorum, nerede bir haksızlık olursa, nerede bir hukuksuzluk olursa halkın partisi olan CHP onların yanında olacaktır. Enis Berberoğlu aramızda. 464 gün haksız ve hukuksuz şekilde hapis yattı. CHP olarak her türlü haksızlığa karşıyız.

Şimdi demokrasi üzerine düşen gölgeyi kaldırmak Anayasa Mahkemesi'nin görevi. Sorun Enis Berberoğlu sorunu değildir, sorun bir demokrasi sorunudur. Sorunu bir milletvekiline indirgersek haksızlık yapmış oluruz. Hapiste çok sayıda arkadaşımız var. Ece Sevim Öztürk, 4 aydır tutuklu gazeteci. Hiçbir günahı yok. Ama içeride.

Cumartesi Annelerinin arayışlarını, haklarını, adaletlerini hep birlikte savunuyoruz. Demokrasi hepimiz için gerekli bir kavramdır. İnsanlar şiddete başvurmamak kaydıyla anayasal haklarını her zaman kullanabilir, kimseden izin almalarına gerek yoktur.

Eren Erdem niye hapiste? Hangi gerekçeyle hapiste? Neden yurt dışına kaçsın? Dokunulmazlığı olmadığı dönemde defalarca gitti geldi. Siz FETÖ'yle kol kola gezerken o sizi eleştirdi. O şimdi hapiste, ama dışarıda olanlar önemli görevlere getiriliyorlar. Bunun bizim gözümüzden kaçtığını düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

Flormar işçileri aramızda... İşçiler ne istiyor? En somut anlamıyla anayasadaki haklarını kullanıyorlar. Sendika kurmak yasak mı? Hayır, değil. Niye sendikaya üye oldunuz diye 132 kişinin işine son verildi. Onlar suçlu konumda, ama patron suçlu değil.

Siz hak arıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, çalışmak sizin hakkınız ve ödeviniz. Hakkınızı yerine getiriyorsunuz. Devlet çalışmayı destekler, çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Anayasa söylüyor bunu. Hangisini yaptılar? Hiçbirisini yapmadılar.Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz diyor anayasa. Sizin görevlerinize bu yüzden son veriliyor. Biz sizi sonuna dek destekleyeceğiz ve desteklemeye devam edeceğiz.