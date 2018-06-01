Kemal Kılıçdaroğlu manevi kızını ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu program sonrası imam hatip lisesi öğrencisi olan, tüm eğitim masraflarını karşıladığı yetim kardeşler Özge ve Osman Biçer kardeşler ile anneleri Emine Biçer’i evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha önce Özge Biçer’in ‘manevi kızı’ olduğunu söylemişti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

ŞEHİT TAZİYESİNDE TANIŞTIK

Geçen yıl babalarını kaybeden Özge ve Osman Biçer kardeşler, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın başkanımızla iki yıl önce köyümüzden bir şehit vermiştik, onun taziyesine geldiğinde tanışmıştık. Bugün de ziyaretimize geldi. Beraber sohbet ettik. Sağolsun bizimle ilgileniyor. Burs desteği sağlıyor bize. Lise son sınıftayım. Hedefim ilahiyat fakültesine gitmek" diye konuştu.