İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Sayın Ekrem İmamoğlu dedi ki sosyal yardımlar yapacağım. Beyefendi buna tahammül edemeyip 'Kimin parasını kime veriyorsun?' dedi. Milletin parasını millete veriyoruz.

Kürkten alınan vergiyi sıfırladılar. Erkek muhtar kardeşlerim artık buradan çıkışta hanımlara birer kürk alırsınız, nasıl olsa vergisiz. Sen sevgili vatandaşım otobüse binerken, su içerken, sakız alırken, kefen bezi alırken, elektriği doğal gazı yakarken vergi veriyorsun, onlar kürkten vergiyi kaldırıyorlar. Sandığa gideceksin ve bunun hesabını soracaksın.

MERAL AKŞENER’İN KONUŞMASI…

Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlılar nasılsınız? Yüzde 10 zamla sürünmeye mahkum edilen emeklilerimiz nasılsınız? Dün Denizli'de de böyle sordum, Sayın Cumhurbaşkanı çok kızmış. Bay Kemal diyor ya, bana "Bu kadın" dedi.

Önce kendileri yaptılar iki parti bir ittifak, biz de ardından yaptık. Sonuç itibarıyla biz olduk "terörist, çete", oy verenler oldu "terörist".

Anlıyorum niye kızdığını... 18 milyon insana, seçmene terörist diyen bir cumhurbaşkanına sözlerini hatırlattığımız için çok kızdı. Kimin dürüst kimin yalancı olduğunu bu millet bilir elbette. Bir soru sordu bana: Türkiye'de Kürdistan bölgesi var mıdır? diye sordu bana. Böyle bir şey yoktu, beri gel efendi... Ben eski İçişleri Bakanı'yım, bizim bölgemizde 'Irak'ın kuzeyi' derdik, Kuzey Irak bile demezdik. Bugün bu ülkede, bu arkadaşın İçişleri Bakanı'nın iki günde onayladığı Kürdistan Sosyalist Partisi var. Nereninmiş, kimin zamanındaymış? Bu arkadaşın zamanındaymış. Fesliden tarih öğrenince böyle oluyor, ortağı anlatır dedim o da anlatmamış.

Irak'ın kuzeyindeki o bölge, adı Kadim Türkmeneli'dir. 2,5 milyon Türkmen yaşardı, nereye gittiler? Sen orada bir devlet kurulmasına önayak oldun.

18 milyona terörist dedi, yüzüne vurunca bozuldu... Bu aziz Türk milletinin evlatları, bizler Cumhur ittifakı'na oy veren herkesi kardeşimiz görürüz. Bana "bu kadın" dedi ya, ben ona "bu adam" demeyeceğim. Sayın Erdoğan'a kulak asmayın, o bir çukur kazıyor, bizi içine düşürmeye çalışıyor. Bu bir yerel seçim. Biz oylanmayacağız, şehrinize kim hizmet ediyorsa ona oy vereceksiniz.

İstanbul, Ankara gidiyor asabiyet ondan... Türkiye'nin her yerinde bu tanzim satışları açılmalı ama içinde mazot olmalı, elektrik, doğal gaz parası olmalı, ilaç, gübre olmalı. Görün bakalım o zaman bizim çiftçi kaça mal ediyor ürününü!

Milletin adamı, 10 tane araba, tepede helikopterler, 300 polis dolaşıyor... Ecel ne bir nefes evvel, ne sonradır. Milletinden mi korkuyorsun? Gir içlerine. Çıktın gittin saraya günlük 2 trilyon para harcıyorsun, yazıklar olsun!

Sayın Erdoğan, 500 milyon dolarlık özel uçağını sat, Katarlılardan Tank Palet Fabrikası'nı geri al, biz millet olarak üstünü tamamlayacağız. O fabrika çalışmaya başlayacak, işçiler üretecek. İlk 3 aylık emekli maaşımı ben bağışlayacağım en önce.

Bana "bu kadın" diyor. Bu bir zihniyettir. Dediler ki "Başı açık kadın perdesiz eve benzer; ya satılıktır ya kiralıktır" Buradan kadınlara sesleniyorum, bütün bu zihniyetin kendine çekidüzen verebilmesi için o kulağı öyle bir çekin ki morarsın.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KONUŞTU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Özlem Çerçioğlu mitingde seçmenlerine seslendi.

Çerçioğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Efeler diyarı Aydın'da sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu zamana kadar ve bundan sonra verecek olduğunuz destek için sizlere çok teşekkür ediyorum. 1 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık, önümüzdeki süreçte bunun 2 katı yatırım yapacağız. Artık daha güçlüyüz, CHP ve İYİ Parti ile birlikte kol kola Aydın'a yatırım yapmaktan gurur duyuyorum.

Biz Aydın'da bütün büyük projelerimizi sizler ile beraber yaptık. Düşüncenizi almadan hiçbir şey yapmadık. Biz Aydın'ı sizinle beraber yönetiyoruz. Efeler'de Fatih kardeşim ile beraber çok büyük işler yapacağız. En büyük desteği çiftçimize, köylümüze, üreticimize verdik. Neden? Üreten bir Aydın olmak için.