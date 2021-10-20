Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatından dolayı oğlu Haluk Bayraktar'ı arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
20 Ekim 2021, Çarşamba 23:20 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle, oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı. Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
Kaan ULU/ANKARA(DHA)