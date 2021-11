CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, ekonominin gidişatının hiç iyi olmadığını, bunu sıradan bir vatandaş olarak da hissettiklerini söyledi. Türk Lirasının olağanüstü değer kaybettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye'de. Normalde Merkez Bankasının fiyat istikrarı ile uğraşması gerekirken, Merkez Bankası işlevi bırakmış Türk Lirasının değer kaybetmesine, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Nasıl olur da sadece seyirci pozisyonunda kalır? Müdahale edemiyor, müdahale araçları yok. Bütün bunlara karşın bizim bir sorumluluğumuz var. Bu gidişe sessiz kalmak, seyirci kalmak doğru değil. 'Çözüm üretsinler' diyoruz, 'ekonominin gidişi konusunda bir şey söylesinler' diyoruz, 'Türk Lirasının erimesini nasıl durduracaklar, bu konuda birisi çıkıp bir açıklama yapsın' diyoruz karşımızda bir duvar var. Açıklama yok. Bizler de sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Sonunda bütün fatura sokaktaki vatandaşa çıkıyor, saraydakilerin keyfi yerinde. Türk Lirası eriyor, döviz yükselince sadece seyirci kalıyorlar" dedi.

'ÜLKEYİ YÖNETEMİYORSUNUZ'

Kılıçdaroğlu, ekonominin bu şekilde yönetilemeyeceğini belirterek, "Merkez Bankasının ya müdür ol çık açıklama yap, ya da 'Merkez Bankasına müdahaleyi ben doğru bulmuyorum' diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum sadece Türkiye'de değil, dünyada itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum; yönetemiyorsun, milletin sırtına daha fazla yük yükleme, bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Yazıktır, günahtır. Toplumun hangi kesimine sorarsanız sorun her yerden bir feryat çıkıyor. Gecikilen her gün topluma maliyetini artırıyor. Bir zam yağmurudur geliyor. Ülkemizi seven, milletimizi seven sorunların kısa sürede çözülmesi için çaba harcamayı kendisine görev edinen bir siyasal anlayışla açık ve net çağrımızı yapıyoruz. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidin. Yeni bir hükumet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin" diye konuştu.

AKŞENER: SEÇİMDEN BAŞKA YAPACAK ÇARE YOK

Akşener ise, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ekonomik tablonun gittikçe ağırlaştığını söyledi. İYİ Parti ile CHP'nin bir araya gelip acil çözüm reçetelerini ortaya koyduğunu belirten Akşener, "Ekonomi kurmaylarımızın bir araya gelmesine kara verdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifini çok sevinçle karşıladığımı ifade etmek isterim. Millet İttifakı'nın bugün itibarıyla iki bileşeni olarak diğer siyasi partilerimizin de katılım göstermeleri halinde daha da büyüyerek bu sistemi götürmemiz mümkün. Bugün itibarıyla CHP ile İYİ Parti'nin ekonomi kurmayları bir araya gelip çalışacaklar. Sayın Genel Başkanımızın 'Acil seçim, hemen seçim' çağrısına katılıyorum. Çünkü seçimden başka yapacak çare yok. Artık yolun sonu görünmüştür" ifadesini kullandı.

'MERKEZ BANKASI'NIN İTİBARINI SIFIRLADILAR'

Ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın faiz kararını açıklayacağının hatırlatılması üzerine, "Merkez Bankası Müdürü Sayın Erdoğan konuşmuş. Artık durması lazım. Bu millete acıyın bari. 'Bu işin kitabını yazdım' diyor. Bırak kitabı, milletin defterini dürdün sen. Biz buraya niye geldik, niye konuşuyoruz? Ülke daha büyük acılar çekmesin, daha büyük felaketler yaşamayalım. Bakın kış geliyor; yol-yöntem öneriyoruz. Hala Merkez Bankasına müdahale ediyor. Al kardeşim onu, doğrudan doğruya Merkez Bankasını kendine bağla. Merkez Bankasının da itibarını sıfırladılar, Türkiye'nin de itibarını sıfırladılar. Türk Lirası milli itibarımız değil miydi? Bakın bankalara, bankalardaki mevduatın yarısından fazlası yabancı döviz. Hani bunlar milliydi, hani bunlar yerliydi? Doları olan kazanıyor, Türk Lirasına sahip olan da kaybediyor. Dolayısıyla bunların artık bu ülkeyi yönetme kapasiteleri yok, bilgileri yok birikimleri yok" dedi.

'GİDEREK AĞIRLAŞIYOR'

Kılıçdaroğlu, seçimlerde 50+1 tartışmasına ilişkin de, "Hangi oranı getirirlerse getirsinler. Bu millet bunlardan bıktı. 50+1, 20+1, 10+1; neyi getiriyorlarsa getirsinler. Bunlar artık gidici. Gideceklerini görüyorlar, ülkeyi yönetemediklerini herkes biliyor. Saygınlıkları kalmadı, itibarları kalmadı. Milletin arasına çıkamıyorlar. Üzüldüğümü nokta şu; seçimle gelen AK Parti milletvekilleri vatandaşın arasına giremiyor. Tebdili kıyafet ile gezeceklerini söylüyorlar. Allah aşkına hangi çağda yaşıyoruz. Biz ona, 'Bir an önce seçim yap' diyerek iyilik yapıyoruz aslında. Çünkü geçen her günün maliyeti onun için de toplum için de giderek ağırlaşıyor" dedi.

Şifanur SANSAR/ANKARA (DHA)