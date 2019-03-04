﻿﻿﻿﻿Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Genç bir arkadaşımız, heyecanlı arkadaşımız Özgen Nama.. "Belediyeyi aldığımız takdirde" diye bir cümle kullandı sayın Nama... Alacaksınız sayın Nama…

37 yıldır siz buradasınız, sizden daha iyi Sancaktepe'yi kim bilecek. Sancaktepe'nin de bu gerçeğin farkında olduğunu biliyorum. Sancaktepe'ye bölgenin önemli bir merkezine dönüştüreceksiniz. Her anlamda İstanbul'a yakışan bir merkez haline getireceksiniz.

80 ilden insanlar Sancaktepe'ye geldiler. Her ilçeden insanların olduğu bir yer. Burası küçük bir Anadolu. Anadolu'yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe'yi de öyle büyüteceğiz. Nasıl çözeceğiz? Birincisi, belediye başkanı seçildiğin andan itibaren, oy versin vermesin Sancaktepe'nin her metrekaresine hizmet götüreceksin. Bu bizim kültürümüzün emrettiği bir şeydir.

Para var efendim… Yerinde ve zamanında kullanırsanız para var. O nedenle belediye başkanlarına söylediğim bir şey var. Hizmeti eşit götüreceksiniz. Ama bir şey daha var, belediye başkanı harcar. Kimin parasını harcıyor? Vatandaşın parasını harcıyor. Belediye gelir elde ediyor, merkezden de geliyor. O da bizim paramız. O zaman eğer kul hakkı yeme geleneği yoksa, her belediye başkanının yaptığı her harcamanın hesabını verecek…

Bir mahalle ile ilgili bir düzenleme yapacaksınız diyelim. O mahallenin muhtarını belediye başkanı çağırıp dinlemek zorundadır. Mahallenin muhtarını kim seçti? Mahalleli seçti, demokratik yollardan seçti. “Belediyeyi beraber yöneteceğiz” ne demek beraber yöneteceğiz? Mahalle muhtarını dinlersen beraber yönetirsin. Muhtarlık kurumuna her zaman önem verdim ve devam edeceğim.

Yerel seçimler belediye başkanının gücü olmakla beraber, muhtarlarla iş yaptığında gücüne güç katmış olur.

Tapu sorunu niye çözülmüyor? Bizim Kartal, Maltepe belediyemiz çözüyor. Diğerleri çözemiyorlar. Niye? El ele verecekler bütün tapu sorununu çözecekler. Kentleşme yapıyorlar, kentsel dönüşüm diyorlar adına. Bakıyorsunuz yer gayet güzel, oradakilerin arazilerini, arsalarını alıyorlar. Onları şehrin varoşlarına sürüyorlar. Efendim kentsel dönüşüm yaptık… Rant…

Kentsel dönüşüme karşı değiliz. İnsanlar daha güzel yerde yaşamalı, daha iyi evlerde yaşamalı. Evlerin etrafında parklar olmalı, ağaçlar olmalı. Niçin Sancaktepelilerin çocukları 26 kişilik sınıflarda okumasınlar? Ne eksiği var bu çocukların? Bizim Tekirdağ Belediye Başkanımız böyle bir tabloyla karşılaştı. Tekirdağ’ın bütün ilçelerine okul yaptı.

Ekrem İmamoğlu burayı aldığında göreceksiniz okul sorunu da çözülecek. MEB yapamıyorsa, belediye yapacak okulu.