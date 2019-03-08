Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesidir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

HDP ile ittifak birliktelik var mı? Neden aday göstermedi?) İttifak yok. Onu HDP'ye soracaksınız. Bu vesile ile çağrı da yapayım. AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim.

(HDP konusu neden gündeme geliyor?) Onlara sormak lazım. Korkuyorlar. Seçmeni korkutarak oy almaya çalışıyorlar. Projelerimizi yarıştırabiliriz.

(Adayları geç açıkladığınızı düşünüyor musunuz?) Eleştiriler samimi değil. Ekrem Bey'i biz ilçe belediyeleri açıklanmadan önce açıkladık. Mansur Bey ise defalarca yazıldı çizildi. İYİ Parti ile işbirliği yaptık. Özel görüşmeler yapıldı. O nedenle ufak tefek gecikmeler olabilir. Parti içinde bir sıkıntı yok.

Beka'yı tanımladığınıza bağlı. 'Terör örgütü var, beka sorunu var' derseniz bu doğru değil. Beka başka bir şeydir. ABD'nin de bizim de Kanada'nın da İngiltere'nin de beka sorunu var. Türkiye terör örgütü karşısında 'beka sorunum var' diyemez.

Milletin gözünü korkutmak için beka sorunu getiriyoruz.

Türkiye bölgesinin en güçlü en dinamik ülkesidir. Bunları geçiniz.

Taşeronların hakkını savunmak sağcılık mı solculuk mu? Emekliye iki ikramiye istemek sağcılık mı solculuk mu? Biz halktan yana politika güdüyoruz. Sağ sol kavramları 1700'lü yılların kavramları. 21. yüzyılın sorunları 17. yüzyıl düşüncesiyle çözülemez.

Artık halkı savunmak, fakirin yanında olmak, gelir dağılımını eşitlemek bizim görevimiz. Bu sadece bizde değil tüm dünyada üç aşağı beş yukarı böyle. Geldiğimiz süreç demokrasiden yana olanlar ve karşı olanlar sistemidir. Cumhurbaşkanıyım diyorsa 82 milyonun Cumhurbaşkanı olmalıdır. Ülkenin yarısı olan vatandaşlara terörist muamelesi çekebilir, terörist diyebilir mi?