Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Neden Orta Vadeli Mali program zamanında yayınlanmadı. Yürütmeye, Meclis'in bu soruyu sorması lazım.

FİKO diye bir konfederasyon kurulmuş. Berat bey biz iki kez üst üste toplantı yaptık diyor. Bu parlamentoya saygısızlık değil midir? Elbette bu kanun teklifi yapılabilir ama çıkmış gibi parlamentodan geçmiş gibi bir irade sergilemek doğru değildir.

BU BÜTÇE ÇİFTÇİYE NE GETİRİYOR

Size iki fotoğraf göstereceğim. Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. 16 yıl sonra böyle bir tablo ile Türkiye’ye karşı karşıya getirenlerin vebali kime aittir. Bu bütçe işsizlik sorununa çözüm oluyor mu? 4 milyon emekli iş arıyor. Geçinemiyorlar. Bu bütçe çiftçiye ne getiriyor. Mazot fiyatlarını gübre fiyatlarını bizden iyi biliyorsunuz.

Çiftçilerin AK Parti hükümetlerinden 154 milyar alacağı var. Böyle bir tablo ile Türkiye hiçbir zaman karşı karşıya kalmadı. Sayın başkan değerli milletvekilleri, çiftçinin ne tarlası kaldı ne traktörü. Kaç esnaf kepenk kapattı sorun bakalım. Krizden sonra rahmetli Ecevit önlemleri aldı. Geldiniz hazıra kondunuz.

BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2200 LİRA OLACAK

Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2200 lira olacak. Yeni belediyeler de ise kimsenin işine son verilmeyecek.















