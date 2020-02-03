Kemal Sunal ailesi adına eşi Gül Sunal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında 'Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı' başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır. Kemal Sunal İstanbul'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgilisi bulunmamaktadır. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

#olayıngeçmişi

24 Ocak'ta Elazığ, akşam saat 20.55’te AFAD verilerine göre merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşımıza da ulaşılmasıyla tamamlanmıştır. Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.523’ü taburcu edilmiş olup; 16’sı yoğun bakımda olmak üzere 84 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Orhan OĞUZ/İSTANBUL (DHA)