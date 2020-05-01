Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü

Marmara’da nadiren, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen kemane balığı Çeşme ilçesinde görüldü. Sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili’nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir balık gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan kişi, balığı yaklaştığında Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığı olduğunu belirledi. Bu kişi, cep telefonu kamerasıyla kemane balığını görüntüledi.

DHA