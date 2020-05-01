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Türkiye Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü

Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü

Türkiye

Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir kişi cep telefonu ile karaya gelen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığını görüntüledi.

01 Mayıs 2020, Cuma 23:48 Son Güncelleme:
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Marmara’da nadiren, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen kemane balığı Çeşme ilçesinde görüldü. Sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili’nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir balık gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan kişi, balığı yaklaştığında Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığı olduğunu belirledi. Bu kişi, cep telefonu kamerasıyla kemane balığını görüntüledi.

DHA

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