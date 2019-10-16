Kemer Country Club Türkiye’nin ilk barbekü festivalini düzenliyor

Doğanın içinde, ızgara kokularının yükseldiği lezzet dolu bir gün hayal edin! 19 Ekim’de Kemer Country Orman Evi’nde Türkiye’nin ilk barbekü festivali Hybrid tarafından gerçekleşiyor.

Bu yıl Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşecek barbekü festivali Wild BBQ, yeni bir tema ile yepyeni bir lezzet deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor! Barbekü keyfini özgün bir konseptle yeniden yorumlayan Wild BBQ, doğa ve lezzet meraklılarına deneyim dolu bir gün sunacak. Izgaranın vazgeçilmezleri etler, burgerler, köfteler, frankfurter sosis ve sucukların yanısıra közlenmiş sebzeler, mangal ateşinde kızaran tatlılar sınırsız olarak katılımcılara ikram edilecek ve doyasıya bir mangal keyfi yaşanacak. Ve bütün bu yeme-içme deneyimi sınırsız olacak!

Dev lezzet çadırlarının kurulacağı Wild BBQ’de her çadırı farklı bir lezzet çeşidi ve markası sahiplenecek. Aynı zamanda temayla uygun şaşırtıcı workshop ve deneyimler sizi bekliyor olacak. Alaf, Develi, Elbet Steakhouse, Tahtasaray, Komşu Kasap Burger, Pabu, Kis Rotisserie gibi sevilen noktalar, hem en sevilen, hem de festival için tasarladıkları lezzetlerini misafirlere sunacak. Av etleri atölye odası ve Bağımız Var alanı da meraklılarına özel bir deneyim yaşatacak.

14.30’daki kapı açılışından saat 22.00’ye kadar gece boyunca ünlü şeflerin ateş başında olacağı formatta gerçek barbekü lezzetlerini, katılan sektör insanları ve foodie’lere işinin ehli profesyonel şeflerin dokunuşuyla tattırma imkanı sunulacak. Bu gastronomik deneyimin yanında eşsiz bir müzik ziyafeti çekeceğiz. Aynı zamanda et kesme teknikleri gibi eğlenceli atölyeler ve ödüllü yarışmalar güne renk katacak! Şehrin yoğunluğundan kaçıp, doğa ile lezzet yolculuğuna çıkacağımız Wild BBQ 19 Ekim Cumartesi günü lezzet severleri Kemer Country Orman Evi’ne bekliyor. Biletler Biletix’te!