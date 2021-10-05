Kemer Country'de 3 günlük turnuva
Kalyon Holding bünyesindeki Kalyon PV Güneş Teknolojileri sponsorluğunda, Kemer Country Club’da ‘Kalyon PV Golf Challenge’ düzenlendi.
05 Ekim 2021, Salı 14:10 Son Güncelleme:
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1 Ekim’de başlayan turnuvaya 158 sporcu katıldı, 3 gün boyunca heyecan doruğa çıktı. Pazar akşamı da çeşitli kategorilerde dereceye giren isimler için ödül töreni yapıldı.
ÖDÜLÜ CEMAL KALYONCU TAKDİM ETTİ
Mens Gross Kategorisi’nde birinci olan Mehmet Kazan, ödülünü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun elinden aldı.
ŞIKLIK YARIŞI
Turnuvaya katılan sporcular birbirinden şıktı. Özellikle beyler; podyumda gibiydi. Tarzları ile ayrı bir renk kattılar.
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