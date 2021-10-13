Türkiye Kemer'de yangın! Ekipler Antalya'daki yangın müdahale ediyor

Kemer'de yangın! Ekipler Antalya'daki yangın müdahale ediyor

Türkiye

Kemer'de yangın! Ekipler Antalya'daki yangın müdahale ediyor

Antalya Kemer'de yangın çıktı. Ekipler Kemer'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

13 Ekim 2021, Çarşamba 10:12 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.

Sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışıldığı bildirildi.

YANGININ YILDIRIM KAYNAKLI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, AA muhabirine, akşam saatlerinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Yangının yıldırım kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Topaloğlu, "Rüzgarın yön değiştirmesi ve arazinin sarp olması müdahaleyi güçleştiriyor. Orman Bölge Müdürlüğünün uzman ekipleri şu anda yangına müdahale ediyorlar. Belediyemizin 3 arazöz ve 30 personeli ile Büyükşehir Belediyesine ait 5 arazöz yardım etmek için bekliyor. Ekiplere su ve ayran takviyesinde bulunduk." diye konuştu.

YANGIN GÖYNÜK KANYONU'NA İLERLİYOR

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki rüzgar etkisini yitirirken, yangının Antalya'nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu'na doğru ilerlediği belirtildi.


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