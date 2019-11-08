Kemik kanseri nedir? Kemik kanserinin belirtileri nelerdir?

Kemik kanseri hemen hemen her yaşta oluşan bir tümör türüdür. Uzmanlar genellikle kemik kanserlerinin iyi huylu olduğunu söylüyor.kemik kanserinde erken teşhis çok kısa sürede tedavi edilme imkanı veriyor. Kemik kanser ve kemik kanserinin belirtilerini bilmek oldukça önemli.

Kemik kanseri nedir?

Kemik kanseri öncelikle kemik hücrelerinde başlar. Genellikle kollarda ve bacaklardaki kemiklerde görülür kemik kanseri, bacakta uyluk kemiğinin bir bölümünde, dize yakın alt bacak kemiğinde ya da kolun omza yakın olan bölümünde sıklıkla görülür. Nadiren de olsa kalça kemiği (pelvis), omuz ya da çene gibi farklı kemiklerde de kemik kanserine rastlanır. Kemikte en çok görülen kemik kanseri türüne “Osteosarkom” adı verilmektedir.

Kemik kanseri tipleri nelerdir?

Tümör ilk olarak kemik dokusundan kaynaklanabildiği gibi, metastaz sonrası kemiğe yerleşen kanserden de köken alabilir.

Multipl Miyelom: Multipl miyelom en sık görülen birincil kemik tümörüdür. Kemik iliğinin kötü huylu tümörüdür. Herhangi bir kemiği etkileyebilir ve 50-70 yaş arası hastalarda görülür.

Osteosarkom: Osteosarkom ikinci en sık görülen kemik tümörüdür. Sıklıkla ergenlik çağında ve diz bölgesinde ortaya çıkar. Daha ender olmakla birlikte kalça ve omuz bölgesinde de görülebilir.

Ewing sarkomu: Ewing sarkomu sıklıkla 5-20 yaş arası görülür; geniş yumuşak bir doku kitlesi ile birlikte kemik harabiyeti vardır. Vücutta en sık üst ve alt ekstremite, pelvis ve kaburga kemiklerinde görülür.

Kondrosarkom: Sıklıkla 40-70 yaş arasında kalça bölgesi, pelvis ve omuzda kitle ile ortaya çıkar.

Metastatik Kemik Tümörleri : Kemiğe başka organlardan sıçrayan kötü huylu tümörlerdir. Hastalar sıklıkla istirahat ile geçmeyen ağrı ya da patolojik kırık şikayetleriyle başvururlar. Prostat, akciğer ve meme kanserleri kemiklere en sık metastaz yapan kanser türleridir.

Kemik kanseri (tümörü) belirtileri nelerdir?

Genelde kemik tümörü olan hastalar önceleri aktivite ile başlayan ama zamanla istirahatte de ortaya çıkabilen ağrı ile hekime başvuruyorlar. Özellikle kaval kemiği ya da kaburga gibi cildin hemen altındaki kemiklerde giderek büyüyen bir şişlik, erkenden ortaya çıkabiliyor.

Daha nadir olarak kendi kendine oluşan kemik kırığı, ilk ortaya çıkış şekli. Özellikle çocukluk ve gençlik çağında tanı konan iyi huylu kemik tümörleri başka sebeplerle çekilen röntgenlerde tesadüfen tespit edilebiliyorlar.

Kemikte ağrıların şiddeti sürekli artıyorsa,

Kemik ağrıları ağrı kesici içilmesine rağmen geçmiyorsa,

Ağrının olduğu bölgede kitle ve sertlik varsa,

Kemiklerde şişlik ve kızarıklık fark ediliyorsa,

İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ateş, aksama ve döküntü gibi belirtilerle devam etmesi kemik kanserinin belirtileri arasındadır.

Eğer yukarıda yazılan belirti bulgu veya şikayetlerden bazılarının sizde bulunduğunu düşünüyorsanız, bir ortopedi hekimine başvurmanız uygun olacaktır. Bu konuda, tıbbi açıdan tetkik ve değerlendirmelerin yapılması size yardımcı olacaktır.

Kötü huylu kemik tümörü şüphesi olan hastalara yaklaşımda uygun evrelendirme ve iyi planlanmış bir biyopsi hayati önem taşımaktadır.

Kemik kanserinin risk faktörleri nelerdir?

Çoğu kemik tümörlerinin kesin nedeni henüz bilinememektedir. Ancak bazı faktörlerin hastalıkla bağlantılı olduğu bilinmektedir:

Genetik sendromlar kanser riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır.

Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak,

Kötü beslenme ve egzersiz eksikliği

Çocuklarda hızlı büyüme, kemiklerin hızlı gelişimi de yine tümör oluşumunda risk faktörü olabilmektedir.

Kemik kanserinden korunma yolları nelerdir?

Düzenli spor yapmak,

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,

Beslenmedeki kalsiyum alımını çoğaltmak.

Kemik kanserinin tedavisi nasıl olur?

Kemik tümörünün tedavisi multidisipliner çalışan ortopedik onkolog, tıbbi onkolog, radyolog, radyasyon onkoloğu ve patologların takım çalışması ile yapılır. Kanseri yenmeyi amaçlayan ekiple ilişkili olan organ veya ekstremiteyi korumaktır. İlaçla tedavi (kemoterapi), ışın tedavisi (radyoterapi), cerrahi tedavidir. Tedavi yaklaşımı kararında tümörün biyolojik davranışı (tipi) ve evresi (diğer dokulara sıçraması) önemli rol oynar.