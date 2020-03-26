Yemek Kemik suyu çorbası tarifi: Kemik suyu çorbası nasıl yapılır?

Kemik suyu çorbası tarifi: Kemik suyu çorbası nasıl yapılır?

Yemek

Kemik suyu çorbası tarifi: Kemik suyu çorbası nasıl yapılır?

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak kemik suyu çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde kemik suyu çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer kemik suyu çorbası nasıl yapılır merak ediyor ya da kemik suyu çorbası tarifi arıyorsanız "kemik suyu çorbası tarifi, kemik suyu çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

26 Mart 2020, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
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Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız kemik suyu çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Oldukça lezzetli olan kemik suyu çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer kemik suyu çorbası tarifi arıyorsanız ve kemik suyu çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "kemik suyu çorbası tarifi, kemik suyu çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Kemik suyu çorbası tarifi

Kemik suyu çorbası malzemeleri

  • 5 adet biraz etli dana kemiği
  • 8 su bardağı içme suyu

Kemik suyu çorba terbiyesi için;

  • 1 adet yumurta
  • 1 adet limon
  • 1 buçuk yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı yoğurt 

Kemik suyu çorbası sosu için;

  • Tereyağı
  • Nane

Kemik suyu çorbası yapılışı

Kemikleri düdüklü tencereye yerleştirip üzerine su ekleyin. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kapağın üzerinde bulunan düdüğü havaya kaldırıp kaynamasını bekleyiniz. Düdüklü tencere kaynadıktan sonra havaya kaldırdığınız düdüğü indirin. Bu şekilde altı kısık ve orta ateşte 40-45 dakika aralığında pişirmeye devam edin. Kemikler pişme aşamasındayken bir tarafta derin bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdu, limon suyunu ve 1 buçuk yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpınız. Pütürlü hal gittikten sonra pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın. Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız. Bu süreçte topak topak olmaması için el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika daha pişiriniz. Daha sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave ediniz. En son olarak servis ederken üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sos döküp sıcak servis edin. 

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