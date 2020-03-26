Kemik suyu çorbası tarifi: Kemik suyu çorbası nasıl yapılır?

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Kemik suyu çorbası tarifi

Kemik suyu çorbası malzemeleri

5 adet biraz etli dana kemiği

8 su bardağı içme suyu

Kemik suyu çorba terbiyesi için;

1 adet yumurta

1 adet limon

1 buçuk yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

Kemik suyu çorbası sosu için;

Tereyağı

Nane

Kemik suyu çorbası yapılışı

Kemikleri düdüklü tencereye yerleştirip üzerine su ekleyin. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kapağın üzerinde bulunan düdüğü havaya kaldırıp kaynamasını bekleyiniz. Düdüklü tencere kaynadıktan sonra havaya kaldırdığınız düdüğü indirin. Bu şekilde altı kısık ve orta ateşte 40-45 dakika aralığında pişirmeye devam edin. Kemikler pişme aşamasındayken bir tarafta derin bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdu, limon suyunu ve 1 buçuk yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpınız. Pütürlü hal gittikten sonra pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın. Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız. Bu süreçte topak topak olmaması için el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika daha pişiriniz. Daha sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave ediniz. En son olarak servis ederken üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sos döküp sıcak servis edin.