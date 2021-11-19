Hücreler anormal ve kontrolsüz bir şekilde bölündüğünde, bir doku kütlesi veya yığını oluşturabilirler. Bu yumruya tümör denir. Kemik tümörleri kemiklerinizde oluşur. Tümör büyüdükçe, anormal doku sağlıklı dokuyu yerinden edebilir. Kemikte yerleşen tümörler, iyi huylu veya kötü huylu olabilir.

İyi huylu tümörler kanserli değildir, ölümcül olma ihtimalleri düşük olsa da, yine de anormal hücrelerdir ve tedavi gerektirebilir. İyi huylu tümörler büyüyebilir ve sağlıklı kemik dokunuzu bozabilir ve gelecekte sorunlara neden olabilir. Kötü huylu tümörlere genel olarak kemik kanseri denir ve kanserin tüm vücuda yayılmasına neden olabilir.

Kemik tümörü belirtileri nelerdir?

Kemik tümörü büyüdüğünde, sağlıklı kemik dokusunu zedeler ve onu yok edebilir, bu da aşağıdaki semptomlara neden olur:

Ağrı: Kemik sarkomunun en erken belirtileri, tümörün bulunduğu yerde ağrı ve şişliktir. Ağrı ilk başta gelip gidebilen bir ağrı olabilir. Daha sonra daha şiddetli ve istikrarlı hale gelebilir. Ağrı hareketle daha da kötüleşebilir ve yakındaki yumuşak dokuda şişlik olabilir. Ağrı geçmeyebilir ve istirahat halindeyken veya geceleri ortaya çıkabilir. Çocuklardaki kemik sarkomlarının çoğu diz çevresinde görülür ve "büyüme ağrısı" olarak yanlış teşhis edilebilir ve bu da tanıda gecikmeye yol açar.

Ekstremitede şişlik ve kitleler: Bir kemiğin içinde veya yüzeyinde olan kitleler kemik dokusunu erode edip yumuşak dokuya doğru uzanabilirler. Bu yumuşak doku komponentleri belirli boyutlara geldiğinde kitleler olarak fark edilebilir. Eklemin yakınında veya içinde oluşan tümör, eklemin şişmesine, hassaslaşmasına veya sertleşmesine neden olabilir. Bu, kişinin sınırlı ve ağrılı bir hareket aralığına sahip olabileceği anlamına gelir.

Topallama: Tümörlü bir kemik bir bacakta belirgin bir topallamaya yol açabilir. Bu topallama sıklıkla yük taşıma yeteneğini kaybeden kemikte ağrı nedeniyle olur.

Diğer daha az yaygın semptomlar: Nadiren, kemik sarkomu olan kişilerde ateş, genel olarak kendini iyi hissetmeme, kilo kaybı ve düşük kırmızı kan hücresi seviyesi olan anemi gibi belirtiler olabilir.

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Çoğu iyi huylu kemik kistinde tedavi yakın şekilde takip edilmesidir. Aktif veya agresif kemik tümörlerinde iyi huylu olmalarına rağmen kemiğin hasarlanmasını önlemek ve tümörü tedavi etmek için tümörün kazınması (küretaj) ve oluşan defektlerin çeşitli materyallerle doldurulması gerekir. Kemik yüzetinde yer alan iyi huylu tümörlerde bazen sadece eksizyon yeterlidir.

Tümörünüz kötü huyluysa, tedavi edilmesi gerekir. Tedaviniz, sahip olduğunuz kemik kanserinin türüne ve yayılıp yayılmadığına bağlı olarak planlanır. Mevcut tümörün tipine ve evresine göre kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi seçeneklerinin kombine şekilde kullanılması gerekebilir. Tüm bu tedaviler multidisipline tümör konseyinde görüşülerek hastanın durumuna göre planlanır.

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