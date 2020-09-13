Magazin Kenan Doğulu, Beren Saat arayınca telefonu düşürdü

Kenan Doğulu, Beren Saat arayınca telefonu düşürdü

Magazin

Kenan Doğulu, Beren Saat arayınca telefonu düşürdü

Nişantaşı’nda görüntülenen Kenan Doğulu'yu, muhabirlerle konuşurken eşi Beren Saat aradı. Ali KESER / POSTA

13 Eylül 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat’in evliliği üzerindeki kara bulutlar geçen yıl sonunda dağılmış, mutluluğu tekrar yakalamışlardı. Çeşme tatili yapan çift, İstanbul’a döndü. Kenan Doğulu önceki gün Nişantaşı’ndaki bir tıp merkezinden çıkarken görüntülendi. “Check up yaptırdım. Rutin kontroller. Korkmayın, corona virüs ile ilgili değil” dedi.

'Beren sette, sonuçları merak etti'

Muhabirlerle konuşurken eşi Beren Saat arayınca, telefonu açmaya çalışırken düşürdü. Yerden alıp sağlam olduğunu görünce rahatladı. Doğulu “Beren, sette. Sonuçları merak etti. Her şeyin yolunda olduğunu söyledim” dedi.


İlgili Haberler
Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Acun Ilıcalı’nın sürat teknesindeBeren Saat, Kenan Doğulu’nun sahnesinde dans etti


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
13 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
“SMA hastasından para isteyen influencerların peşindeyiz!”
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Çukur'a düşen İrem Sak'a sarıldı!
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (12 Eylül 2020)