Kenan Doğulu, Beren Saat arayınca telefonu düşürdü

Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat’in evliliği üzerindeki kara bulutlar geçen yıl sonunda dağılmış, mutluluğu tekrar yakalamışlardı. Çeşme tatili yapan çift, İstanbul’a döndü. Kenan Doğulu önceki gün Nişantaşı’ndaki bir tıp merkezinden çıkarken görüntülendi. “Check up yaptırdım. Rutin kontroller. Korkmayın, corona virüs ile ilgili değil” dedi.

'Beren sette, sonuçları merak etti'

Muhabirlerle konuşurken eşi Beren Saat arayınca, telefonu açmaya çalışırken düşürdü. Yerden alıp sağlam olduğunu görünce rahatladı. Doğulu “Beren, sette. Sonuçları merak etti. Her şeyin yolunda olduğunu söyledim” dedi.







