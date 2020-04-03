Magazin Kenan Doğulu, Beren Saat'i botanik bahçesine benzetti

Kenan Doğulu, Beren Saat'i botanik bahçesine benzetti

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Kenan Doğulu, Beren Saat'i botanik bahçesine benzetti

Kenan Doğulu ile Beren Saat evliliğinin üzerindeki kara bulutlar dağıldı. Evliliklerinde problem yaşadıkları iddia edilen çift bu iddiaları yalanlamıştı . Son olarak da Kenan Doğulu eşi Beren Saat'i botanik bahçesine benzetti.

03 Nisan 2020, Cuma 22:28 Son Güncelleme:
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Beren Saat ile Kanan Doğulu geçtiğimiz yıl evliliklerinde sıkıntılı günler geçirmiş ve 7 aylık ayrılığın ardından evliliklerine bir şans daha vermişlerdi. Evliliklerindeki sorunları aşan çiftten mutluluk haberleri gelmeye devam ediyor.

Kenan Doğulu, Beren Saat'e 16 kez evlilik teklifinde bulunduğunu, 6 kez de yüzük aldığını açıkladı.

"Eşim gittikçe zenginleşen bir botanik bahçesi gibi"

Doğulu, "Eşim gittikçe zenginleşen bir botanik bahçesi gibi. İçinde çeşit çeşit çiçekler açıyor. Ona her sabah yeniden aşık oluyorum. Aynı evde, ayrı odalarda birbirimize şiirler yazıyoruz." ifadelerinde bulundu.

"Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim"

Beren Saat geçtiğimiz şubat ayında 36 yaşına bastı. Kenan Doğulu, eşinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı duygusal mesajla kutlamıştı.

"Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim ♥️ İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün"


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