Kenan Doğulu ile Lahza’dan caz konseri
Kenan Doğulu'nun caz müziğinin önemli isimleriyle verdiği caz konserleri devam ediyor. Doğulu, caz müziğin duayen isimleri Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile aynı sahnedeydi.
29 Ocak 2022, Cumartesi 14:33 Son Güncelleme:
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Kenan Doğulu, caz müziğin önemli isimlerinden Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile İş Sanat özel konserinde aynı sahnede bir araya geldi.
Türk pop müziğine önemli eserler kazandıran Kenan Doğulu’nun “Aklım Karıştı”, “Bugünüm Sensiz Geçti” gibi şarkılarının caz trio olarak yorumlandığı buluşmada, Erdoğan ve İkiz’in ortak üretimleri “Lahza” albümünde yer alan Harem Nights ve Volte Face şarkıları seslendirildi.
Kenan Doğulu’nun Lahza projesine özel bestelediği “Neden Olmasın” isimli yeni enstrümantal şarkısı da ilk kez dinleyiciyle buluştu.
İHA
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