26 kişilik orkestrası ile 40 şarkı seslendirdi. Nilgün Belgün, Didem Balçın, Engin Hepileri, Zeynep Bastık, Çiğdem Batur, Rojda Demirer ve Meltem Cumbul izleyiciler arasındaydı. Ama eşi Beren Saat yoktu.

DOĞUM GÜNÜNDE BİRLİKTELERDİ

Boşanacakları söylenen çift bir hafta önce ortak arkadaşlarının doğum gününe katılmıştı.

KENAN DOĞULU'YA HARBİYE'DE SEVGİ SELİ

Kenan Doğulu, gecenin startını “İlk Adımı Sen At” şarkısı ile verdi. Kenan Doğulu, Harbiye’nin en coşkulu konserlerinden birine imza atarken gece boyunca herkesi dans ettirdi.

Kenan Doğulu İstanbulluları kurtlarını dökmeye davet edercesine “Çakkıdı, Doktor, Kız Sana Hayran, Şans Meleğim” gibi en sevilen en hareketli şarkılarını art arda söyledi.

Bursa Kebap Evi'nin VIP yemek sponsorluğunu üstlendiği Denizbank Harbiye Açıkhava Kenan Doğulu konserinden özel notlar:

- 140 kişilik ekip çalıştı.

-Konser için en yeni teknolojilerle hazırlanan özel sahne şovu tasarlandı.

-Show için 180m2 led ekran, tavana ters asılı özel ekran kuruldu.

- 300’ü aşkın hareketli robot kullanıldı.

-Kenan Doğulu’ya 26 kişilik dev orkestra eşlik etti.

-Doğulu 3,5 saat sahnede kalarak 40 şarkı seslendirdi.

-Doğulu’yu 5 bini aşkın kişi izledi.

-Konsere özel görsel efektler hazırlandı.

-Bir gün önce tüm ekip katılımıyla saç makyaj ve kostümlü genel prova yapıldı.

-Kenan Doğulu ve orkestranın konsept ve kıyafetleri Merve Kırşan tarafından hazırlandı.

- Doğulu Harbiye konserinde Merve Kırşan stil danışmanlığında 3 farklı ceket giydi. Konserin ilk yarısında Emre Erdemoğlu tasarımı 2 farklı ceket giyen Doğulu, ikinci yarıda ise desen, işleme ve nakış uygulamaları Tuba Albustanoğlu tarafından tasarlanan ve Derimod tarafından Kenan Doğulu’ya özel olarak üretilen bir ceket ile sahne aldı.



