Kenan Doğulu, meslektaşlarına sahneden laf attı

Sürpriz yapıp Kenan Doğulu’yu sahneye davet etti. “Heyecandan zangır zangır titriyorum. 26 yıl önce bir özel kanalda Kenan Doğulu’nun taklidini yapmıştım. Şimdi yan yanayız” dedi.

'1993'TEN BERİ SADECE SEMPATİĞİM'

Kenan Doğulu da isim vermeden ünlü meslektaşlarına takıldı: “Megastar, süperstar, hiperstar, diva, kral, baba değilim. 1993’ten beri sadece sempatiğim.”





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