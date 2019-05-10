Kenan Doğulu suskunluğunu bozdu!

Beren Saat ile evleri ayırdıkları konuşulan Kenan Doğulu, boşanma iddialarına şöyle yanıt verdi:

"İnsanları ilgilendiren bir şey olursa biz açıklama yaparız, anons da ederiz ama yok. Şu an iki kişi arasında olan bir şey. Beren sette ve çok yoğun.

'İNSANLARI ÜZMEYİN'

Yaptığınız her negatif haber arkadaşlarımızı, ailemizi, bizi ister istemez üzüyor. Negatif haberlerle insanları üzmeyin."





Haberin fotoğrafları için tıklayın Beren Saat ve Kenan Doğulu aylar sonra aynı karede