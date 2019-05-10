Kenan Doğulu suskunluğunu bozdu!

Beren Saat'le boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu suskunluğunu Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına bozdu

10 Mayıs 2019, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
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Kenan Doğulu suskunluğunu bozdu!

Beren Saat ile evleri ayırdıkları konuşulan Kenan Doğulu, boşanma iddialarına şöyle yanıt verdi:

"İnsanları ilgilendiren bir şey olursa biz açıklama yaparız, anons da ederiz ama yok. Şu an iki kişi arasında olan bir şey. Beren sette ve çok yoğun.

'İNSANLARI ÜZMEYİN'

Yaptığınız her negatif haber arkadaşlarımızı, ailemizi, bizi ister istemez üzüyor. Negatif haberlerle insanları üzmeyin."


Haberin fotoğrafları için tıklayınBeren Saat ve Kenan Doğulu aylar sonra aynı karede

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