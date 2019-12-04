Çift barışı kutlamak için Los Angeles’taki evlerine gitti. Kenan Doğulu sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söylemiş:

'Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu'

“Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor.”

***Beren Saat ile Kenan Doğulu, Los Angeles’ta tatilde.





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