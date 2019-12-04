Kenan Doğulu ve Beren Saat'in ilişkisini ne kurtardı?
Kenan Doğulu ile 2014’te evlendiği Beren Saat arasındaki 7.5 aylık kriz, ekim sonunda bitmişti. Müge Dağıstanlı/ POSTA
Çift barışı kutlamak için Los Angeles’taki evlerine gitti. Kenan Doğulu sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söylemiş:
'Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu'
“Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor.”
***Beren Saat ile Kenan Doğulu, Los Angeles’ta tatilde.
Bu haberi de okudularBeren Saat'in yüzüne ne oldu?
Bu haberi de okudularBeren Saat ile Kenan Doğulu’dan barışma partisi