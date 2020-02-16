Kerki Solfej tarafından düzenlenen konserde Kenan Doğulu'ya tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Tahsin Endersoy, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman, saksafonda Serkan Altınok ve vokallerde Su İdil ile Cansu Akarsu eşlik etti. Tüm konser boyunca mükemmel bir şov sergileyen Kenan Doğulu, Ankaralı dinleyenlerini büyüledi.

Kenan Doğulu, 2020 Vay Be turnesi kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde vereceği konserlerle 2020 yılını sevenleriyle geçirecek.



