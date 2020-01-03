Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un yer aldığı Netflix’in ikinci Türk dizisi ‘Atiye’ ilk sezonu yayınlanır yayınlanmaz gündeme gerek bazı sahneleri gerek senaryosuyla bomba gibi düştü. Beren Saat ile Mehmet Günsür’ün yakınlaşma sahneleri çok konuşuldu.

"Her sahnesi mükemmel"

Kenan Doğulu başrolünü eşi Beren Saat ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı ‘Atiye’ dizisini izledikten sonra yorumda bulundu. Doğulu, “Her sahnesi mükemmel. Beren’in performansına bir kez daha hayran kaldım. Onunla gurur duyuyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Mehmet’le de harika partner oldular” dedi.

Atiye dizisi ne anlatıyor?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Müge Dağıstanlı

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