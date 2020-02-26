Magazin Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim

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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim

Beren Saat ile Kanan Doğulu geçtiğimiz yıl evliliklerinde sıkıntılı günler geçirmiş ve 7 aylık ayrılığın ardından evliliklerine bir şans daha vermişlerdi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 13:44 Son Güncelleme:
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Beren Saat bugün 36 yaşına bastı. Kenan Doğulu, eşinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı duygusal mesajla kutladı.

"Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim ♥️ İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün "


https://www.instagram.com/p/B9BtsIDAWhz/

'Dünya çapında bir oyuncu'

Kenan Doğulu başrolünü eşi Beren Saat ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı ‘Atiye’ dizisini izledikten sonra “Her sahnesi mükemmel. Beren’in performansına bir kez daha hayran kaldım. Onunla gurur duyuyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Mehmet’le de harika partner oldular” demişti.


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