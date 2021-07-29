Magazin Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Hep böyle bakalım birbirimize

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Hep böyle bakalım birbirimize

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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Hep böyle bakalım birbirimize

Oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan şarkıcı Kenan Doğulu, evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü romantik bir mesajla kutlad

29 Temmuz 2021, Perşembe 13:38 Son Güncelleme:
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Birçok kez 'boşanacaklar' haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Birlikteliklerine yeniden şans veren ünlü çiftten Doğulu, evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü kutladı.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Düğün fotoğraflarını 675 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan Kenan Doğulu, eşine, "Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım. Hep böyle bakalım birbirimize, ilk günkü gibi" sözleriyle seslendi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Takipçileri, ünlü şarkıcının gönderisini 40 binden fazla beğeni gönderdi. Nilgün Belgün, Faruk Sabancı, Demet Akalın, Simge Sağın, Gonca Vuslateri ve Umut Evirgen gibi çok sayıda ünlü, Doğulu'nun paylaşımına yorum yazdı.

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