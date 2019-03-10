26 Şubat'ta Instagram'da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile evliliğinde ciddi bir kriz olduğu konuşulan Beren Saat, boşanma iddiaları ile ilgili yöneltilen soruları geçen günlerde ''Bana biraz zaman verin'' diyerek yanıtsız bırakmıştı.

Beren Saat'ten bugün de Instagram hesabından şu sözü paylaştı: ''Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Çünkü ataerkillikle mücadele etmek yorucudur.''



