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  • Kenan Doğulu'dan boşanacağı konuşulan Beren Saat'ten yeni paylaşım geldi!

Kenan Doğulu'dan boşanacağı konuşulan Beren Saat'ten yeni paylaşım geldi!

Bir süredir Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat'ten yeni bir paylaşım geldi

10 Mart 2019, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Kenan Doğulu'dan boşanacağı konuşulan Beren Saat'ten yeni paylaşım geldi!

26 Şubat'ta Instagram'da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile evliliğinde ciddi bir kriz olduğu konuşulan Beren Saat, boşanma iddiaları ile ilgili yöneltilen soruları geçen günlerde ''Bana biraz zaman verin'' diyerek yanıtsız bırakmıştı.

Beren Saat'ten bugün de Instagram hesabından şu sözü paylaştı: ''Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Çünkü ataerkillikle mücadele etmek yorucudur.''


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