Kenan Doğulu en güzel aşk şarkılarını söylerken tribünlerdeki bir çifti sahneye davet etti. Evlilik teklifi yapan genç, sevgilisinden “Evet” cevabı alınca büyük alkış koptu. Kenan Doğulu da çifti sarılarak kutladı.

Bir yıl aradan sonra Çeşmeli tatilciler ile buluşan popçuyu dinlemeye gelenler arasında Melisa Mutlu, Beyza Şekerci- Engin Hepileri, Ralf-Sanem Tezman ve Cem Hakko’nun eşi Ronit Hakko vardı.





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