Magazin Kenan Doğulu'nun sahnesinde evlilik teklifi

Kenan Doğulu'nun sahnesinde evlilik teklifi

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Kenan Doğulu'nun sahnesinde evlilik teklifi

Kenan Doğulu, Kerfi Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 08:31 Son Güncelleme:
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Kenan Doğulu en güzel aşk şarkılarını söylerken tribünlerdeki bir çifti sahneye davet etti. Evlilik teklifi yapan genç, sevgilisinden “Evet” cevabı alınca büyük alkış koptu. Kenan Doğulu da çifti sarılarak kutladı.

Bir yıl aradan sonra Çeşmeli tatilciler ile buluşan popçuyu dinlemeye gelenler arasında Melisa Mutlu, Beyza Şekerci- Engin Hepileri, Ralf-Sanem Tezman ve Cem Hakko’nun eşi Ronit Hakko vardı.


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