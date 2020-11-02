Kenan Ece, Sadakatsiz dizisine katılıyor

Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz’in oyuncu kadrosuna Kenan Ece katıldı. Yayınlandığı çarşamba akşamları izlenme rekorları kıran Sadakatsiz, bir ailenin dağılışını anlatıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder yer alıyor. Kenan Ece, Sadakatsiz dizisinde hangi rolde olacak merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un kaleme aldığı Sadakatsiz, 5. yeni bölümüyle çarşamba günü 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı

Sadakatsiz son bölümde Asya çevresindeki herkesin kendisine yalan söylediğini bile bile, intikam için bir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye karar verdi. Diğer yandan ise Volkan, Asya'ya yalanlarına devam etti.

Avukat tutan Asya, Volkan'dan mal varlığını da geri alarak boşanmak için aldatmayla ilgili delil toplamaya başladı. Diğer yandan ise Mert, aşık olduğu Asya'ya Volkan konusunda yardım etmek istediğini söyledi.







