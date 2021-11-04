Magazin Kenan İmirzalıoğlu: Babası gibi gözleriyle azarlıyor

Kenan İmirzalıoğlu: Babası gibi gözleriyle azarlıyor

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Kenan İmirzalıoğlu: Babası gibi gözleriyle azarlıyor

Önceki gün Ortaköy'de görüntülenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti kızları Lalin'le ilgili konuştu. Ali KESER / POSTA

04 Kasım 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal önceki gün Ortaköy’deydi. Ekim 2020’de çocukları Lalin’i kucaklarına alan çift, “Annebaba olmak dünyadaki en güzel şeylerden birisi. İyi ki doğmuş” dedi. Ardından söz Lalin’in kime benzediğine geldi. Kenan, “Kızımız annesinin kopyası, yüz hatları aynı Sinem. Bakışları ise ben. Gözleriyle herkesi azarlayabilir. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor” diye konuştu.

Sinem Kobal da şunları söyledi: “Bazen içimden ‘Kenan bakıyor’ diyorum.” Çift “İkinci bebek gelir mi?” sorusuna gülerek “Daha Lalin’i anlatmadan, hemen başka çocuğa geçtiniz” yanıtını verdi.

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