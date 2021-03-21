Magazin Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi

Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi

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Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi

Kenan İmirzalıoğlu, tarih tutkusunu anlattı. Önceki gün Ulus’ta görüntülenen İmirzalıoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

21 Mart 2021, Pazar 09:00 Son Güncelleme:
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Tarih dersi almak için hoca tuttuğu konuşulan oyuncu, konuyla ilgili “Hoca tutmadım ama niyetim var. Biraz daha derinlemesine öğrenmek istediğimi arkadaş arasında konuşmuştuk. Tarihe meraklıyım. Türk ve dünya tarihine ilgim var” dedi.

“Kurtlar Vadisi” dizisinin kadrosuna katılacağı konuşulan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı:

“Öyle bir görüşme olmadı. Geçenlerde de söyledim ama hâlâ ‘Yeşil ışık yaktı’ diye haberler çıkıyor. Ortada ışık filan yok.”

8 Mart’ta yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin’i de anan İmirzalıoğlu, “Hepimizin başı sağ olsun. Değerli, kıymetli bir abimizdi. Beraber çalışma şansım da olmuştu. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.

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