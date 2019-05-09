Kenan İmirzalıoğlu: Sinem hamile olursa anlarsınız

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal mekandan el ele ayrıldı. Akşam yemeğinde herhangi bir proje üzerinde konuşup konuşulmadığı sorularına İmirzalıoğlu, ''İş yemeği değil, dost yemeğiydi. Güzel bir yemek yedik'' dedi.

Bir proje üzerinde çalıştığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, ''Bir projeyi okuyorum. Vakti gelir, ciddileşirse açıklayacağız'' ifadelerini kullandı.

Son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizide rol alan İmirzalıoğlu, muhabirlerin ''Tekrar dönem dizisinde rol alır mısınız? Rol alırsanız kimi canlandırmak istersiniz?'' sorularına ''Senaryosuna bağlı. Kimi canlandıracağım için de yine senaryosuna bağlı'' sözleriyle cevap verdi.

Dijital platform ortamlarına da sıcak baktığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın hamile olduğu iddialarına ''Sinem hamile olduğu zaman anlarsınız zaten'' dedi.

Mekan çıkışı Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil objektiflere böyle yansıdı. (Hürriyet)