Kenan İmirzalıoğlu'ndan boşanma iddiasına yanıt yok Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Etiler'de tek başına yürürken görüntülendi. Oyuncu Sinem Kobal ile boşanma iddialarına bakın ne yanıt verdi?