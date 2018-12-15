Kenan İmirzalıoğlu'ndan boşanma iddiasına yanıt yok
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Etiler'de tek başına yürürken görüntülendi. Oyuncu Sinem Kobal ile boşanma iddialarına bakın ne yanıt verdi?
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal 2016’da evlenmişti. Eşi ile arasının bozuk olduğu söylenen Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam Etiler’de tek başına yürüyordu.
'BUNLAR SOKAK ORTASINDA KONUŞULMAZ'
“Dedikodular doğru mu?” sorusuna “Bunlar sokak ortasında konuşulmaz” yanıtını verdi.
POSTA/Ali Keser