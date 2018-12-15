  • Haberler
  • Magazin
  • Kenan İmirzalıoğlu'ndan boşanma iddiasına yanıt yok

Kenan İmirzalıoğlu'ndan boşanma iddiasına yanıt yok

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Etiler'de tek başına yürürken görüntülendi. Oyuncu Sinem Kobal ile boşanma iddialarına bakın ne yanıt verdi?

15 Aralık 2018, Cumartesi 08:58
A A
Kenan İmirzalıoğlu'ndan boşanma iddiasına yanıt yok

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal 2016’da evlenmişti. Eşi ile arasının bozuk olduğu söylenen Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam Etiler’de tek başına yürüyordu.

'BUNLAR SOKAK ORTASINDA KONUŞULMAZ'

“Dedikodular doğru mu?” sorusuna “Bunlar sokak ortasında konuşulmaz” yanıtını verdi.

POSTA/Ali Keser

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.