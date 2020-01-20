Bitkisel hayattan çıktıktan sonra tedavisine evde devam edilen Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, usta sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi. Usta oyuncunun söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı:

"Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor"

"Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

#olayıngeçmişi

Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti.

Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu.

Yürüyemeyen, konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyor.

Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'da özel bir kliniğe yatırılan Kenan Işık'ın tedavisine evde eşi devam ediyor.

Kendisine söylenenleri duyan ancak tepki vermeyen Kenan Işık'a eşi Beril Işık bebekler gibi bakıyor ve moralini sürekli yüksek tutmaya çalışıyor.