'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Yüksel Aytuğ, ünlü sunucunun sağlık durumunun iyiye gittiğini bugünkü yazısında duyurdu. Aytuğ, Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı:

'Söylenenleri duyuyor, gözleri ile konuşuyor'

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz."





'Vücudunu kendisi tutabiliyor'

"Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."





Kenan Işık'a ne olmuştu?

Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.6 yıldır yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor.

Gülben Ergen açıklamıştı

Öte yandan usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumuna ilişkin bilgi uzun yıllar 'Dadı' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Gülben Ergen'den gelmişti.

Ergen, kendisine Kenan Işık'la ilgili yöneltilen soruya "Bizzat arayamıyoruz, eşi Beril Hanım ile konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek" diye yanıt vermişti.











