Kenan Karaman için gün bugün! Açıklama...

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş'ın transfer için anlaşma sağladığı milli futbolcu Kenan Karaman sağlık kontrolünden geçiyor. Siyah-beyazlıların transferi bugün açıklaması bekleniyor.

Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma yapacak.

27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldorf formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.