Kenan Karaman için gün bugün! Açıklama...
Beşiktaş'ta bir süredir devam eden Kenan Karaman hareketi bugün sonlanıyor. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve bugün resmi açıklamanın geleceği öğrenildi.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 11:10 Son Güncelleme:
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DHA'nın haberine göre, Beşiktaş'ın transfer için anlaşma sağladığı milli futbolcu Kenan Karaman sağlık kontrolünden geçiyor. Siyah-beyazlıların transferi bugün açıklaması bekleniyor.
Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma yapacak.
27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldorf formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.
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