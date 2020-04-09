Magazin Kendall Jenner mı, Yasemin Özilhan mı?

Kendall Jenner mı, Yasemin Özilhan mı?

Magazin

Kendall Jenner mı, Yasemin Özilhan mı?

5 ay önce Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner’ın giydiği elbisenin aynısını Yasemin Özilhan giydi. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

09 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan geçtiğimiz günlerde Elle dergisi için kamera karşısına geçti. Jessica Biel, Scarlett Johansson ve Jennifer Lopez gibi yıldızların da tercih ettiği modacı Zeynep Arçay imzalı bir kıyafet giydi. Aynı elbise 5 ay önce Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner’ın üzerindeydi. 1450 dolar (9816 TL) değerindeki bu elbise Kendall’a daha çok yakışmış gibi görünüyor.


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