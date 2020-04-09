Kendall Jenner mı, Yasemin Özilhan mı?

Yasemin Özilhan geçtiğimiz günlerde Elle dergisi için kamera karşısına geçti. Jessica Biel, Scarlett Johansson ve Jennifer Lopez gibi yıldızların da tercih ettiği modacı Zeynep Arçay imzalı bir kıyafet giydi. Aynı elbise 5 ay önce Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner’ın üzerindeydi. 1450 dolar (9816 TL) değerindeki bu elbise Kendall’a daha çok yakışmış gibi görünüyor.



