Kendi boğazını kesip camdan atladı! Yakınları sinir krizi geçirdi
Denizli Pamukkale'de Ali İ. bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Ali İ. hastanede tedaviye alındı.
23 Temmuz 2021, Cuma 16:26 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli Pamukkale Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ali İ. (20) bıçakla kendi boğazını kestikten sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ali İ.'nin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.
DHA
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