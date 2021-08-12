Etkinlik Rehberi Kendi dondurmamı yapıyorum

Kendi dondurmamı yapıyorum

Etkinlik Rehberi

Kendi dondurmamı yapıyorum

Oyunumuzdaki çizme, kesme gibi eylemler çocukta çifte koordinasyonun ve ince motor becerilerinin gelişmesini sağlar.

12 Ağustos 2021, Perşembe 12:55 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Tahta çubuk, renkli kartonlar, yapıştırıcı, makas, renkli stickerlar veya kalemler/ Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla birlikte karton üzerine bir dondurma şekli çizip kesiniz. Bu dondurmanın neli olduğuna, sosuna, rengine ve süslemesine siz karar veriyorsunuz. Bütün hepsi sizin seçiminiz! En son hazır olmuş dondurmanızı tahta çubuğa yapıştırınız. Ve ta tam dondurmanız hazır!


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