Kendi dondurmamı yapıyorum

MALZEMELER

Tahta çubuk, renkli kartonlar, yapıştırıcı, makas, renkli stickerlar veya kalemler/ Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla birlikte karton üzerine bir dondurma şekli çizip kesiniz. Bu dondurmanın neli olduğuna, sosuna, rengine ve süslemesine siz karar veriyorsunuz. Bütün hepsi sizin seçiminiz! En son hazır olmuş dondurmanızı tahta çubuğa yapıştırınız. Ve ta tam dondurmanız hazır!



