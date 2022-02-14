Kendi hastalığını kendi çözdü: Kanına mikroskopta bakınca...

Posta.com.tr / Frances Maynard, sürekli acı içinde hissediyor ve bazen de yataktan kalkamıyordu. 5 yıl boyunca birçok doktora giden kadının hastalığı bir türlü çözülemiyordu. En sonunda vücudunda potansiyel olarak ölümcül bir parazit olduğunu bulmak için adeta bir dedektif gibi kendi kanını araştırmaya başladı. Kanını mikroskoba koyan Maynard, vücudunda yılan benzeri bir parazit keşfetti. Doktorlar bu durum karşısında Frances’e semptomlarını hafifletecek ilaçlar verdi ancak 57 yaşındaki Frances hiçbir zaman bu parazitten kurtulamayabilir.

60 yaşındaki antika satıcısı Mark ile evli olan iki çocuk annesi Frances’in ilk belirtileri, 2011 yılında başladı. Semptomları hakkında “Çenemde, ellerimde ve bacaklarımda ağrı hissettim. Gün boyunca çiçekleri müşterilere ulaştırabileceğimden bile emin değildim. Günü geçirmeyi başardım. Bir daha işime geri dönmedim” diyor.

Frances, buketleri hazırlamak için ellerini kullanamıyor, şiddetli ağrı yaşıyor, kronik bir yorgunluk hissediyordu.

Lyme hastalığı hakkında araştırma yapan Frances, çocukluk hobisi olan mikroskopla kanını incelemeye karar verdi. Kanını incelerken yılan benzeri paraziti fark eden Frances, derhal doktora koşsa da doktor bu keşfi ve daha fazla kan testi yapmayı reddetti. Ancak ısrar eden Frances, sonunda Londra Tropikal Hastalıklar Hastanesine gönderildi.

Hastanede Frances'in kanına Strongyloidiasis olduğu doğrulandı. Bu parazit, toprakla temas yoluyla vücuda giriyor. Akut vakaların yüzde 90'ında ölüme neden olan parazitin Maynard'a nasıl bulaştığı net değil.

Frances Maynard, doktorlarının hastalığını belirleyememesinden dolayı son derece kızgın.





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