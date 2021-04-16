Engelli vatandaşa hibe desteği! Dikkat! Son gün...

Destekten faydalanabilmek için önceden elden veya posta yoluyla alınan başvurular, artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Tarım, orman, balıkçılık, küçük ve büyükbaş hayvancılık ile arıcılık gibi pek çok alanda başvuru yapılabiliyor. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekiyor. Başvuru tarihinden sonra belge tamamlama imkanı yok. 11 Mart’ta başlayan başvurular bugün sona eriyor. Fırsatı kaçırmayın.

ARANAN KOŞULLAR

Engelli Hibe Desteği’nden faydalanabilmek için aranan şartlar şunlar:

En az yüzde 40 oranında engelli raporunun bulunması gerekiyor. İşkur’a engelli kaydı yapılmalı. 18 yaşını tamamlamış olmalı.

Hangi sebeple olursa olsun emekliliği bulunmamalı. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/ işletme olmamalı. İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmeli. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmalı.

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmalı. Kendisine vasi tayini yapılmamış olmalı. Herhangi bir icra dosyası bulunmamalı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile arıcılık projelerinde istenen sertifikalara sahip olmalı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, tarım ve orman il veya ilçe müdürlüklerinden ‘işletme belgesi’ alınmalı.

İşletmesi olmayanların da 'işletmesi olmadığı'na dair yazıyı eklemesi gerekiyor.

İŞTE YAPILAN ÖDEMELER

Destek kapsamında engellilerin iş kurarken yapacakları harcamalara yönelik verilecek ödemelerin ayrıntıları şöyle:

5 BİN LİRA KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere veriliyor.

15 BİN LİRA İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık verilen miktar.

45 BİN LİRA DEMİRBAŞ DESTEĞİ: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil yapılan yardım.



