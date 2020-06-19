Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Nurtaç Canan’ın yaşadığı şiddet vakasının herkesi derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz."





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AA