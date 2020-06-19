Kendi kanıyla eşinin adını yazmıştı! Bakan Selçuk’tan, Nurtaç Canan paylaşımı
Kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan’a defalarca kurşun sıkan Ragıp Canan, onu evde ölüme terk etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddete maruz kalan Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını bildirdi.
19 Haziran 2020, Cuma 21:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Nurtaç Canan’ın yaşadığı şiddet vakasının herkesi derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz."
AA
BUNLARI DA OKUYUN