Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz senenin Mart ayında Libya'da yaşanan bir çatışmanın raporlarını Güvenlik Konseyi'ne sundu. Raporda, Türk menşeili bir droneun tarihte ilk kez kendi insiyatifi ile saldırı gerçekleştirmiş olabileceği yer aldı. STM Kargu-2 adındaki Türk menşeili drone, herhangi bir emir almadan Libya'da bulunan darbecilere karşı saldırı düzenledi. Yaşanan gelişme, insan gözetimi olmadan kullanılan robot ve drone’ların savaş başlatabileceği veya ölümlere sebep olabileceği yönündeki endişeleri de tekrar gündeme getirdi.

Birleşmiş Milletler raporu, Kargu-2 insansız hava aracını gezinen bir cephane olarak nitelendirdi. Söz konusu ifadenin, drone’un olası bir hedefi tespit edene kadar olduğu yerde süzüldüğü anlamına geldiğinin de altı çizildi. Yetkililer, otonom drone’un neredeyse bir hava mayını gibi konuşlandırıldığına işaret etti. Drone’un bu sayede, insan gözetimi olmaksızın belirli bir yakınlığa gelen bir hedefe otomatik olarak saldırdığı dile getirildi. Aracın, hiçbir emir almaksızın kendi insiyatifi ile saldırı düzenleyen ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçtiği ifade edildi.

Rapor ayrıca; ölümcül otonom silah sistemlerinin, operatör ve mühimmat arasında kurulan bir veri bağlantısı gerektirmeden hedeflere saldırmak üzere programlandığına işaret etti.