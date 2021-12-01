Kendi kendine 'Üreyen' robot

ABD’deki Vermont, Tufts ve Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları geçen yıl kurbağa embriyosundan aldıkları kök hücreleri kuluçkaya bırakmıştı. Gelişen hücrelerin birlikte hareket ettiği, yaralandığı zaman kendini iyileştirdiği ortaya çıkmıştı. Genetik yapısı değiştirilerek insan vücudunda mikropları öldürmek ya da denizlerde mikroplastikleri yok etmek gibi görevlerde kullanılabileceği için ‘yaşayan robot’ olarak değerlendirilen bu hücrelere ‘ksenobot’ adı verilmişti.

‘AĞIZ’DAN DOĞURUYOR‘

Bilim insanları, 1 milimetreden küçük olan bu ksenobotları birçok kök hücrenin bulunduğu ortama bıraktı. Bilgisayar oyun karakteri ‘Pac-Man’ şeklindeki ksenobotlar, bu kök hücreleri bir araya getirip ‘ağız’ olarak tanımlanabilecek bölümlerinde sıkıştırdı. Birkaç gün sonra da sıkıştırılmış kök hücreleri, yeni ksenobotlar olarak ‘doğurdu’. Hayvan ya da bitkilerde görülmeyen bu üreme yöntemi, bilim dünyasını şok etti. Bir adet ksenobotun 3 bin kök hücreden oluştuğu belirtildi.