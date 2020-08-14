Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750 bin TL kazandı

3 Ağustos sabahı millipiyangoonline.com adresine girerek bir süre oyunları incelediğini belirten 46 yaşındaki talihli, aynı gün daha sonra Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek kendi özel biletini oluşturmaya karar verdi.

Uzun süredir şans oyunları oynadığını belirten O.E, “Kendi özel biletimi yaratmak ve bir kombinasyon oluşturmak istedim. 1 rakamının amortiye çıkacağını düşünüyordum ve uygulamada 11’le biten biletleri araştırdım. 29 eşimin doğum günü, 06 Haziran ayı oğlumun doğduğu ay, 11 de oğlumun doğum yılının son iki hanesi. Ben de bu rakamlardan oluşan bileti oluşturarak 290611 numaralı çeyrek bileti satın aldım” diyor.

Bu kombinasyonlarla biletini oluşturan O.E, 9 Ağustos günü biletini kontrol ettiğinde 750 bin TL’lik ikramiyenin kendisine çıktığını görüp Sisal Şans ile iletişime geçerek 12 Ağustos günü ikramiyesini aldı. O.E, kazandığı ikramiyeyle ilk önce kızına araba alacağını söyledi.

Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda düzenleniyor.

Milli Piyango nasıl oynanır?

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.