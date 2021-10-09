Kendi meyve ağacını yetiştir

SUDA KÖKLENDİRME

Avokado çoğaltılabilir. Ürün almak gibi bir derdiniz yoksa avokadoları sevimli birer ev bitkisi olarak yetiştirmenin yolu çok basit. Avokado çekirdeğini sivri kısmı yukarı gelecek şekilde toprakla dolu saksıya gömmek. Mutlaka filizlenecektir. Avokado çekirdeğinin orta kısmına kürdanlar saplayarak onu su dolu bir bardağın üzerine oturtursanız da kök ve sürgün verecektir. Bu, çocuklarınızın bitkileri gözlemlemesi için güzel de bir fırsat olur.

DALDIRMA YÖNTEMİ

Üzüm yetiştirmek istiyorsanız da kestiğiniz dalları yani çelikleri önce köklendirme hormonuna sonra kumla karışık toprağa saplayabilirsiniz. Üzüm dallarının toprağa yakın olanlarını üzerine hafif çizikler atarak yere yatırabilirsiniz. Üstünü toprakla kapatıp sabitlerseniz bir süre sonra o kısmından köklenecektir. Sonra istediğiniz yere transfer edebilirsiniz.

HAVAİ KÖKLENDİRME

Kısa sürede büyük fidanlar elde etmek istiyorsanız havai köklendirme yöntemi ideal. Temel olarak ağacın dalı gövdeden ayrılmadan köklendiriliyor. Köklendirilecek dalın kabuğu soyuluyor. Soyulan kısım toprak ya da yosunla kaplanıp naylon veya pet şişe ile kapatılıyor. Birkaç ay sonra köklenme oluştuğunda dal kesilip başka yere transfer ediliyor.

TOPRAĞA SAPLA

Elma dalını kesmek için kullanacağınız makasın temiz olmasına özen gösterin. Dalın alt kısmındaki yaprakları ve tomurcukları temizleyin. Ucunu köklendirme hormonuna batırdığınız dalı kum ve toprak karışımıyla dolu saksıya sapladıktan sonra üzerine sera etkisi yaratması için bir poşet ya da pet şişe geçirin. Arada sulayın. Dal yapraklanmaya başladığında fidanınız transfere hazır hale gelecektir.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Dayanışma köşemizin bu haftaki konuğu Tevhide Ünlüsoy. Kendisi evde ürettiği mis kokulu doğal sabunları internette satıyor. Ürünlerini görmek ve sipariş vermek için Instagram adresi '@puresoaptt67'.