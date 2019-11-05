Kendi müsabakalarını unutup başpehlivanın güreşini izlediler

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde ilgi odağı oldu. Diğer güreşçilerin bile kendi müsabakalarını bırakıp başpehlivan Ali Gürbüz ve rakibi Yıldıray Akın'ın karşılaşmasına odaklandığı gözlerden kaçmadı.





İsmail Koç-Ekrem Yavuz, Orhan Okulu-Özkan Yılmaz ve Nedim Güler-Hüseyin Demir kendi aralarındaki karşılaşmayı bir anlığına bırakıp başpehlivan Ali Gürbüz'e odaklandı.





Türkiye'nin sayılı cazgırlarından Emin Ger, AA muhabirine, er meydanında görmeye alışık olunmayan görüntünün kendisini de şaşırttığını söyledi.









Ger, "Çok enteresan. Başpehlivanlar bir nevi seyirci gibi Ali Gürbüz ile Yıldıray Akın'ın güreşini merak ediyor. Ali Gürbüz, şu an güreşin bir numarası olmasından dolayı er meydanlarının ilgi odağı. Biz Kırkpınar'da en son başpehlivan olan pehlivana, 'Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı' diyoruz.





Ali Gürbüz, 'Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı' olduğundan dolayı diğer rakipleri Yıldıray Akın ile mücadelesinin sonucunu merak ettiklerinden güreşi bırakıp onlara odaklanmışlar. Ben ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştım. Çok komik, ilginç bir pozisyon olmuş" dedi.





Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri, 9 Kasım'da sona erecek.

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